Ayağı kırılan Ukraynalı dağcının imdadına JAK yetişti

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Niğde’de ayak bileği kırılan Ukrayna uyruklu dağcı JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı Sokullupınar mevkiinde sportif amaçlı olarak Doğa ve Dağ tırmanışı yapan Ukrayna uyruklu bir dağcı dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ ayak bileği kırılan Dağcı Ekipler tarafından kurtarılarak Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dağcının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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