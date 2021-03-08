Başkan Özdemir: "Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdemir: "Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz”

İHA

Başkan Özdemir: "Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz”

Niğde Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Kadını" fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Sanat Galerisinde Anadolu kadınının yaşantısının anlatıldığı yaklaşık 40 fotoğrafın bulunduğu sergi 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Belediye Sanat Galerisi’nde düzenlenen törene, Vali Yılmaz Şimşek’in eşi Çiğdem Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile eşi Duygu Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve davetliler katıldı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nün 1857 yılında ABD'de tekstil fabrikasındaki grev sonucu 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktığını ve Türkiye'de 1921'den beri kutlandığını anımsattı.
Kadınları bir gün değil her gün anmak gerektiğini belirten Özdemir, belediye olarak ellerinden geldiği kadar bu günü anlamlı kılmaya çalıştıklarını anlattı. Özdemir, 2021 yılında bile hala kadına şiddettin konuşulduğunu vurgulayarak konuşmasında şunları kaydetti:
"Kadının yeri bir başka. Aslında günümüzde kadın olması gereken yerde değil. 'Anadolu kadını' diye bir sergi yapalım dediğimiz zaman gelen resimlerin hepsi çalışan, vefakar ve cefakar kadınların resmiydi. Fotoğrafların hiç birinde sporla uğraşan bir bayan ya da hobisi olan bir bayan fotoğraflanmamış. Anadolu kadını dendiği zaman da hepimizin aklına çalışan kendini feda eden vefakar kadın geliyor. İnşallah bu algıyı da zaman içerisinde değiştireceğiz. Niğde Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar kadınlarımıza destek olacağız. Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz. Sağ olsun benim eşimde yardımcı oluyor, birçok konuda eşime danışıyorum. İnşallah daha güzel 8 Martlarda şiddet değil de güzel olayların konuşulduğu bir zamanda bir arada olmak dileğiyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."
Türk tarihinde kadının yerinin hep başka olduğuna dikkati çeken Vali Yardımcısı Cemil Kılınç da şöyle konuştu:
"Beyliklerden tutun da ülke olduğumuz döneme kadar kadın her zaman meclislerde söz sahibiydi, sultanlar, padişahlar yetiştirdi, kadın her zaman bizim için özeldi. Kadın bizim anamız, eşimiz, kız kardeşimiz, kızım oldu. Kadım bizim için her zaman kutsaldı, cennet onların ayaklarının altındaydı, bu bilinçle büyüdük, yetiştik. Maalesef kadına yönelik şiddeti hala konuşuyoruz. Her ne kadar koruma mekanizmalar kurulsa da yasal değişiklikler yapılsa da maalesef bazı hadiseleri yaşamaya devam ediyoruz. Bu hiç birimizi yıldırmayacak. Kadının statüsünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Ailedeki, toplumdaki, siyasal yaşamdaki saygınlığını artıracağız. Bunun bir anda düzelmesi mümkün değil. Yasayla mevzuatla kurumsallaşmayla belli bir noktaya gidiyorsunuz, tam başarı ancak zihinlerin dönüşmesiyle mümkün."
Yarışmada, Fatma Çınar birinci, Ekrem Şahin ikinci, Ahmet Turan Kural üçüncü oldu, Hasan Zer ise mansiyon ödülü aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor
YEREL HABERLER Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in '8 Mart Dünya ...