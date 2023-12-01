Nihal Candan'ın eşinin eski karısı ortaya çıktı! Suriyeli iş kadını söyledikleriyle şoke etti!
Geçtiğimiz günlerde kardeşi Bahar Candan ile birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Nihal Candan'ın 4 ay önce gizli gizli evlendiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Mehmet Faruk Çiçek'in eski eşi Suriyeli iş kadını iddialarıyla dikkat çekti.
Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine "Suç Örgütüne Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklanmıştı.
Nihal Candan'ın tutuklanmasının ardından bir gerçek daha ortaya çıkmıştı. Candan, 4 ay önce sessiz sedasız Mehmet Faruk Çiçek ile evlenmişti. Şimdi ise Çiçek’in eski eşi iddialarıyla dikkat çekti.
Çiçek'ten 2 çocuğu olan Suriyeli iş kadını SHOW Haber'e söylediklerine göre kocası kendisiyle evliyken Nihal Candan ile ilişki yaşadı. Genç kadın Candan'ın ailesini arayıp "Kızınız evliliğimi bitiriyor" dedi fakat aileden bir karşılık alamadı.