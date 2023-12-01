Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nihal Candan’ın eşinin eski karısı ortaya çıktı! Suriyeli iş kadını söyledikleriyle şoke etti!

        Nihal Candan'ın eşinin eski karısı ortaya çıktı! Suriyeli iş kadını söyledikleriyle şoke etti!

        Geçtiğimiz günlerde kardeşi Bahar Candan ile birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Nihal Candan'ın 4 ay önce gizli gizli evlendiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Mehmet Faruk Çiçek'in eski eşi Suriyeli iş kadını iddialarıyla dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine "Suç Örgütüne Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

        2

        Nihal Candan'ın tutuklanmasının ardından bir gerçek daha ortaya çıkmıştı. Candan, 4 ay önce sessiz sedasız Mehmet Faruk Çiçek ile evlenmişti. Şimdi ise Çiçek’in eski eşi iddialarıyla dikkat çekti.

        3

        Çiçek'ten 2 çocuğu olan Suriyeli iş kadını SHOW Haber'e söylediklerine göre kocası kendisiyle evliyken Nihal Candan ile ilişki yaşadı. Genç kadın Candan'ın ailesini arayıp "Kızınız evliliğimi bitiriyor" dedi fakat aileden bir karşılık alamadı.

        4

        Çiçek’in boşanmasının ardından 4 ay sonra Nihal Candan ile evlenmesi hakkında eski eş: “Yasak aşk yaşadılar, evliliği gizlediler” dedi.

        5
        6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        TikTok TBMM'ye geliyor
        TikTok TBMM'ye geliyor
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması