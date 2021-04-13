Her yıl Ramazan ayında programları ile ekrana gelen Nihat Hatipoğlu 66 yaşındadır. Birçok kitap yazan Nihat Hatipoğlu, uzun yıllardır televizyon ve radyo programı yapmıştır. İşte Nihat Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu: 1955, Diyarbakır doğumlu.

Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star TV'de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve sahur programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1. olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. 2011 yılından itibaren ATV'de başlayan programları ile ATV'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programlarını sürdürdü.

10 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YÖK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Nihat Hatipoğlu, teyzesinin kızı Emel Hatipoğlu ile evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâmî Dâvetin İlkeleri (1988),Ashabdan Bir Demet (1997),Ayetlere Farklı Bir Bakış (1997),Fitneler (1997),Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması (1997),Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü (doktora, 1999),Ashabdan Bir Demet (1997),Asrı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler (4. bas. 1999),Kur’an-ı Kerim Meali (redaksiyon),Ebu Zür’a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri (2000). Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak (2006),Saadet Asrından Damlalar (2008),Sevgi Dininden Yansımalar (2009),Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları (2010),Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar (2010),O'nu Nasıl Sevdiler (2010),Gökteki Yıldızlar (2010),Dört Halife (2010),Allah'ı Bildiğimi Sanırdım (2011),Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem (2011),Rahmete Firar Etmek (2011),Büyüklerin Duaları (2011),Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak (2015).

CD (1995): Anneye Özlem ve Peygambere Özlem, Asrı Saadetten Altın Sayfalar, Bedir ve Merhamet, Cehennem ve Azap, Cennet ve Nimetleri, Dört Halife ve Peygamber'in iki Gülü, Gökteki Yıldızlar 1 Hz. Hamza (r.a.),Gökteki Yıldızlar 2 Hz. Zulbicadeyn (r.a.),Gökteki Yıldızlar 3 Hz. Hubeyb bin Adiyy, Gökteki Yıldızlar, Hz. Ali ve İlim, Hz. Osman ve Çileli Yıllar, Hz. Ömer ve Sehadet, Hz. Ebubekir ve Sadakat, Hz. Osman bin Mazun, Hz. Ömer ve Şehadet, Hz. Sabit Bin Kays, İşkence Yılları ve Mekke, Kabir ve Ötesi, Kerbela-Hz. Hasan ve Hüseyin, Mahşer ve Şefaat, Nasıl İman Ettiler, Resule Sevgi, Resulullahın Kefenlenmesi ve Defni, Resulullah’ın Son 13 Günü, Rüya, Sahabenin Cömertliği, Sahabenin Cömertliği, Tebuk Seferi ve Tövbe.