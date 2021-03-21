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Nihat Özdemir'den çarpıcı açıklamalar

TFF Başkanı Nihat Özdemir katıldığı canlı yayında birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi finali için seyirci planladıklarını ancak ligler için düşünmediklerini belirten Özdemir VAR ve VAR Operatörleriyle ilgili de konuştu.

Nihat Özdemir'den çarpıcı açıklamalar

TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN SPORTS'ta önemli konulara dair açıklamalar yaptı. Özdemir'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"HARCAMA LİMİTLERİNDE TAVİZ OLMAZ"

"Bir takımımız 18 transfer yaptı, sonra 22'ye çıkardı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transferleri oldu. Bunların hepsini yaparken, bize beyan ettikleri finansal yapıları değerlendirdik ve oyuncuların lisanslarını verdik. Harcama limitlerinde taviz olmaz."

"Küme düşmeyi kaldırdığımız için yayıncı kuruluş gelirleri 18 yerine 21'e bölünmeye başladı ve her bir takım eksik gelir alarak bundan nasibini aldı"

SEYİRCİ GELECEK Mİ?

"Biz bu aşamada, herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. Nisan'da bir durum değerlendirmesi yapacağız, aşılanma durumu nedir, vaka sayısı nereye gidiyor, ona göre karar vereceğiz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SEYİRCİ DÜŞÜNÜYORUZ1

"Şampiyonlar Ligi finalindeki maçı seyircili oynamayı çok istiyoruz. HES kodu getirebiliriz, test zorunluluğu getirebiliriz ama Türkiye'nin pandemide nasıl bir noktaya geldiğini tüm dünyaya göstermemiz açısından ne yapıp edip tribüne seyirci almamız lazım."

"VAR'DAN ÇOK MEMNUNUZ"

"VAR'dan çok memnunuz. Sahada idare eden de, VAR'daki de insan, hata yapabilirler. Bizim isteğimiz, eğer bir hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek."

VAR OPERATÖRÜ...

"Hawk-Eye, Türkiye'den önemli insanları seçip, kimlik üzerinden her türlü araştırmasını da yaparak bize geldi, eğitti, imtihana sokturdu, lisans aldırdı ve göreve getirdi. Operatör arkadaşın VAR çizgisinin çizilmesindeki dahli yüzde 0'dır."

FENERBAHÇE'YE YANIT

"Bence çok büyük yanlışlık yaptılar. Bu maçın neticelerini buna bağlamamaları gerektiğine inanıyorum. Yanlış varsa, başka bir yerde aramaları gerekiyordu. Bu yolu seçtiler, saygı duyuyorum, biz de gerekli hukuksal işlemleri başlattık."

"TÜRK HAKEMLERİN KALİTESİ UEFA'DA TAKDİR GÖRMÜŞTÜR"

"Türk hakemlerin kalitesi UEFA'da takdir görmüştür, bizim MHK ve hakemlerimiz böyle. Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten yurt dışına hakem yolluyoruz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok."

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