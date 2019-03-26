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Nihat Zeybekci: İzmir’in yaşam tarzı değil, yaşam kalitesi endişesi var

AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'ye göre, İzmir'de halkın 'AKP kazanırsa yaşam tarzı ve özgürlükler kaybedilir' gibi bir kaygısı yok. BBC Türkçe'ye konuşan Zeybekci, halkın seçimlerden beklentisinin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik olduğunu söylüyor.

Giriş: 26.03.2019 - 10:31 | Güncelleme:

https://www.youtube.com/watch?v=IC6flKnNx3M

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda kentin altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Zeybekci, 65 bin ve 84 bin kişiyle olmak üzere iki farklı anket yaptırdıklarını ve İzmir'de öne çıkan ilk dört problemin şehrin altyapı sorunlarını içerdiğini söyledi.

Seçilmesi halinde ilk yapacağı işin ulaşımı rahatlatmak olacağını söyleyen Zeybekci, 28 adet köprülü kavşak projelerinin olduğunu ifade etti.

Zeybekci, Karşıyaka-Alsancak tramvay hattının Bayraklı üzerinden bağlanacağını ve üç yıl içerisinde İzmir'deki yeşil alan miktarını 10 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

'21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır'

Zeybekçi'ye göre, İzmir halkının AKP'nin kazanması halinde yaşam tarzını ve özgürlüklerini kaybetmek gibi bir kaygısı yok.

İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli'de içkili mekanların ruhsatını bizzat kendisinin verdiğini söyleyen Zeybekci, "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.

İzmir'de genç işsizliğinin çok yüksek olduğunu söyleyen Zeybekçi, İzmir'de yetişen gençlerin iş bulmak için başka kentlere göç ettiklerini belirtti.

Son yıllarda artan beyin göçüyle ilgili ise, "Nitelikli gençler bir fırsat bulup maalesef ülkeyi terk ediyor. Kavgalı eve kimse kız vermez" dedi.

2016-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı yapan Zeybekçi, Türkiye ekonomisinin şu anda küçülme içerisinde olduğunu ve bunun 2019'un ilk yarısı boyunca devam edeceğini söyledi.

Ekonomide dengelenmenin 2019'un ikinci yarısından itibaren başlayacağını söyleyen Zeybekçi, Türkiye'nin ekonomide 'en kötüyü' geride bıraktığını düşünüyor.

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BBC TÜRKÇE

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