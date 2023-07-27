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        Haberler Dünya Nijer'de askeri darbe gerçekleşti

        Nijer'de askeri darbe gerçekleşti

        Nijer'de asker, yönetime el koydu. Devlet televizyonundan okunan darbe bildirisinde Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 02:24
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        Nijer'de askeri darbe gerçekleşti
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        Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu.

        Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) "ismini veren bir grup asker, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda darbe bildirisi okudu.

        AA'nın haberine göre; Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiride, giderek kötüleşen güvenlik durumu ve ülkenin içinden geçtiği sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı bildirildi.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

        Bildiride, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi.

        Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

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        Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

        Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

        Bazoum'un son günlerde, önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyordu.

        BİR ÖNCEKİ DARBE 2010 YILINDA YAPILMIŞTI

        Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja'ya karşı yapıldı.

        Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

        Bazoum, henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

        Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

        Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

        Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Rus güvenlik şirketi Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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