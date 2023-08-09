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        Haberler Dünya Nijer'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

        Nijer'deki Türk vatandaşları özel uçakla Türkiye'ye getirildi

        Askeri darbe sonrası hava sahası kapatılan Nijer'den Türkiye'ye dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle gerçekleşen uçuşla İstanbul'a getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 06:39
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        Nijer'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
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        Askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşları, özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getirildi. Nijer'deki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, sabah 05.00 sıralarında İstanbul'a ulaştı.

        THY'nin TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağı, dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti. THY uçağı, hava sahası tüm uçuşlara kapatılan Nijer'e, alınan özel izinle akşam saatlerinde indi.

        DHA'nın haberine göre; Niamey Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen Türk vatandaşlarını alan uçak, Türkiye saatiyle 23.30 sıralarında Nijer'den havalandı. THY uçağı sabah 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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