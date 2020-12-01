Nijerya'da 1,6 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

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AA

Nijerya'da HIV/AIDS ile Yaşayan İnsan Ağı (NEPWHAN),"1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla başkent Abuja'da program düzenledi.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Nijerya Temsilcisi Dr. Erasmus Morah, programdaki konuşmasında, ülkede şimdiye kadar 1,6 milyon kişinin AIDS'ten hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede virüsü taşıyanların diğer vatandaşlardan kötü muamele gördüğünü vurgulayan Morah, "BM olarak virüsü taşıyanlar için buradayız ve her zaman yardım etmeye hazırız. UNAIDS, HIV/AIDS'le yaşayan insanlara yapılan damgalanma ve ayrımcılığa karşı dayanışmayı destekleme konusunda kararlı." ifadesini kullandı.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı Dr. Gambo Aliyu da HIV/AIDS'in yayılmasına karşı mücadelede test zorunluluğunu vurguladı.

Virüsle mücadelede testin çok önemli olduğunun altını çizen Aliyu, "Test, HIV'i azaltmanın ana yoludur. Testten sonra ya önleme ya da bakım tedavi alırsın, böylece virüsün yayılmasını önlemiş olursun." dedi.

NEPWHAN Koordinatörü Abdulkadir İbrahim, bu topluluğun ayrımcılığa maruz kalmasına ve marjinalleştirilmesine karşı "birlik" çağrısında buldu.