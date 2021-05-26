Nijerya'da tekne faciası! 0:00 / 0:00

İHA

Nijer eyaletinden Kebbi eyaletine giden ve 160’tan fazla yolcu taşıyan teknenin Nijer Nehri’nde alabora olduğu bildirildi. Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar basına verdiği demeçte, polisin 160'tan fazla kişiyi taşıyan bir teknenin komşu Nijer eyaletinden Kebbi'ye giderken Nijer Nehri'nde alabora olduğu bilgisini aldığını aktardı. Abubakar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

22 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ngaski Bölge İdari Başkanı Abdullahi Buhari Wara ise yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 kişinin de kurtarıldığını aktardı. Wara, teknenin 80'den fazla yolcu taşımaması gerektiğine dikkat çekerek, kazanın aşırı yük nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Wara, fazla yolcu dışında tekneye bir altın madeninden çıkan kum torbalarının da yüklendiğini ifade etti.

Bu ayın başlarında Nijer eyaletinde aşırı yük nedeniyle alabora olan teknede 30 kişi hayatını kaybetmişti.