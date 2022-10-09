Tekna faciasında ölü sayısı yükseldi 0:00 / 0:00

İHA

Bölge sakini Afam Ogene yaptığı açıklamada, sel nedeniyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirterek, bölge sakinlerinin tekneyle seyahat etmek zorunda kaldığını aktardı.

Alabora olan teknenin 100'den fazla kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Ogene, teknenin motorunun arızalandığını ve denize açıldıktan kısa bir süre sonra dalgalar nedeniyle alabora olduğunu belirtti. Yetkililer, dün gece itibariyle 15 kişinin faciadan sağ kurtulduğunu aktardı.

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