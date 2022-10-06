Nil Karaibrahimgil: Hayallerinizin peşinden koşun

"Hayallerinizin peşinden koşun" 0:00 / 0:00

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Nil Karaibrahimgil, Boğaz’ın ışıkları altında tam da gecenin ambiyansına uygun olan şarkısı ‘Burası İstanbul’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Hayranlarını, dünden bugüne uzanan şarkılarıyla yolculuğa çıkaran Karaibrahimgil, masal tadındaki konseriyle dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN" Kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla ilham veren Nil Karaibrahimgil, ‘Kek’ şarkısını söylemeden sevenlerine hayallerinin peşinden koşmaları ve onları hiçbir engelin durdurmaması gerektiği mesajını verdi.