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Nil Karaibrahimgil: İkinci el kıyafetler tercih ediyorum

Önceki gün katıldığı davette açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, "Konserlerde kendi dolabımdan kıyafetler giyiyorum. Çok harcama yapmamaya çalışıyorum. İkinci el kıyafetleri geri dönüşüm açısından daha çok tercih ediyorum. Bu durumda daha da ilginç şeyler bulabiliyorum ya da kendim eski kıyafetlerimle kombinliyorum" dedi

Nil Karaibrahimgil: İkinci el kıyafetler tercih ediyorum - Magazin haberleri
"İkinci el kıyafetler tercih ediyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nil Karaibrahimgil, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanında objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Karaibrahimgil, anneliğin kendisini etkilediğini ifade etti.

"ANNELİK ÇOK BAŞKA BİR DUYGU"

Aziz Arif Erener adında bir oğlu olan Nil Karaibrahimgil, "Annelik çok başka bir duygu. Adına şarkılar bile yazdım oğlumun... Büyüdü artık o da... 8 yaşına geldi. Yavaş yavaş sizler ile olmaya başlayacağım. Yeni bir single yapacağım gibi çünkü o daha kolay geliyor" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ BİZİM İÇİN MUAZZAM"

Eşi Serdar Erener ile birlikte çalışmanın kendisine avantaj sağladığını söyleyen Karaibrahimgil, "Birlikte çalışmamız bizim için muazzam. Bazen bakışarak bile anlaşabiliyoruz" dedi.

"İKİNCİ EL KIYAFETLER TERCİH EDİYORUM"

Konserlerinin devam ettiğini dile getiren şarkıcı, sahne kıyafetleri ile alakalı ise şunları söyledi:

Konserlerde kendi dolabımdan kıyafetler giyiyorum. Çok harcama yapmamaya çalışıyorum. İkinci el kıyafetleri geri dönüşüm açısından daha çok tercih ediyorum. Bu durumda daha da ilginç şeyler bulabiliyorum ya da kendim eski kıyafetlerimle kombinliyorum.

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN"

Öte yandan iki ay önce Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde konser veren ünlü şarkıcı, 'Kek' şarkısını seslendirmeden önce sevenlerine hayallerinin peşinden koşmaları ve onları hiçbir engelin durdurmaması gerektiğinin mesajını vermişti.

Kostümleriyle sahnelerin marjinal isimlerinden biri olan şarkıcı, yine farklı tarzını ortaya koymuştu. Karaibrahimgil, önce rengarenk, kelebek misali kanatları olan sahne kostümüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Nil Karaibrahimgil, ardından da gri hologram takımıyla Kuruçeşme'deydi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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