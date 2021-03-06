Aleyna Tilki'ye şarkı veren ve İngilizce parçaların daha çok yapılmasını dile getiren müzisyen, "Neden ingilizce şarkılar daha çok yapılmıyor, olması gerekiyor" dedi. Sosyal medya fenomenlerinin şarkı yapmasına da değinen Karaibrahimgil, "İsteyen istediğini yapsın, ben hiç dinlemedim" ifadelerini kullandı.