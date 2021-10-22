'Öyle Bir Dünya Yok' dedi 0:00 / 0:00

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Nil Karataş'ın 'Öyle Bir Dünya Yok' adlı şarkısının söz ve müziğini Zülfi Badalov hazırlarken, klibin yönetmen koltuğuna ise Ecem Gündoğdu oturdu.

İstanbul'a yakın bölgelerde çekilen klipte 5 farklı kıyafet giyen Nil Karataş, "Benim için çok özel bir çalışma oldu. Şarkıyı ilk duyduğum an itibariyle 'Bu benim olmalı' dedim. Bu şarkı için 20 kişilik bir ekiple, 3 aydır çalışıyorum. Ben bu şarkıyı çok sevdim ve çok içime sindi. Umarım müzikseverler de benimle aynı duyguları paylaşır." diye konuştu.

Nil Karataş, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman ve Piyano bölümünden mezun.