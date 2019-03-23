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Duru 1 haftalık olan kızı ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımının altına şu notu düştü; "Çizemeyiz ama çekeriz... Mutluluğun resmi! Tabi zorlukları var. Ona yeni olduğu kadar bana, bize de yeni bir hayat. Uykusuzluk, emzirme, henüz geçmemiş olan dikiş ağrısı...