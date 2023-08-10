Nilperi Şahinkaya: Herkese kimlik soramam

2009'da Münevver Karabulut'un cinayeti, toplumda infial yaratmıştı. Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu, 2014'te tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etmişti.

O Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu, geçtiğimiz hafta Melis adındaki arkadaşıyla birlikte yemeğe çıktı. Melis, o yemeğe Nilperi Şahinkaya'yı da davet etti. Yemeğin sonunda çekilen fotoğraf, Şahinkaya'nın başını bir hayli ağrıttı.

Sosyal medyada Sakine Garipoğlu ile arkadaş olması gerekçesiyle linç edilen Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yaptığı açıklamada şunları söyledi: Çeşme'de Melis adında bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Sakine'yi orada tanıdım. Kendisi, Melis'in arkadaşı... Yemekten sonra mekânda ayna gördü, 'Fotoğraf çekilelim' dedi ve anı olarak sosyal medya sayfasına koydu. Biz Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Hakkımda bir linç gibi bir şey başlatıldı. Cevap vermezsem arkasında duruyormuş gibi olacak.

Nilperi Şahinkaya, davete sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte katıldı.

Bu açıklamasına rağmen Nilperi Şahinkaya'ya yöneltilen tepkiler sona ermedi. 'Magarsus'un özel gösterimine katılan Şahinkaya, yeni bir açıklama yaparak "Yanıma gelen herkese kimlik soramam" dedi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, önceki açıklamasını yeterince sakin bir şekilde yapamadığını söyleyenlerin olduğunu belirterek yeni açıklamasında şunları söyledi: İnanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor. Çünkü bu çok ağır bir iddia. Buna alet edildiğim için tabii ki çok sinirlendim. ‘Aptal bir linç kampanyası başlatıldı’ dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim. Çünkü ben 13 yıldır buradayım. Gayet de şeffaf bir hayat yaşıyorum. Bu aileyle görüştüğümü 13 yılda bir fotoğraf dışında başka bir iddianın da olması gerekiyordu bence. Kiminle görüştüğüm gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana çok akıl kârı gelmedi. Biz oyuncu olduğumuz için tabii ki yanımıza tanımadığımız bir sürü insan geliyor, fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyoruz. Ben tanımadığım insanlarla bir araya gelmeye alışık biriyim. Her yanıma gelene kimliğini soramam."