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Nilperi Şahinkaya: Kerem ile Hande olmuş

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz akşam sevgilisi Emre Yusufi ile Cihangir'de görüntülendi. Şahinkaya, Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili sorulara yanıt verdi. Oyuncu, "Hem güzellik ve yakışıklılık olarak hem de enerjileri çok uyumlu. Bayağı olmuş" dedi

Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin, Hande Erçel
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emre Yusufi ile Cihangir'de objektiflere takıldı. Bir proje için arkadaş grubuyla toplantı yaptıktan sonra yemek yiyen çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Son projesinde oyuncu Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçen Şahinkaya, muhabirlerin Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Oyuncu, "Tabii ki çok yakıştırıyorum. Hem güzellik ve yakışıklılık olarak hem de enerjileri çok uyumlu. Çok yakıştırıyorum onları. Hande ile çok uyumlular. Bayağı olmuş" dedi.

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