İHA'nın haberine göre, yağış olmazsa Bursa'nın sadece 50 günlük suyu kaldı. Çevreciler su tasarrufu çağrısında bulunurken, tek ümit ise bu hafta sonundan itibaren başlayacak yağışlar.

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Drone ile kaydedilen görüntüler olayın vahametini ortaya koydu. 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 50'ye düştü.

Şehrin su ihtiyacının karşılanması amacıyla ovada açılan 130 kuyudan sisteme su veriliyor. Bursa'nın su ihtiyacını büyük bir kısmını karşılayan Nilüfer Barajı'nda su yok denecek kadar çekildi. Barajın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise baraj doluluk oranlarını açıkladı. Uzmanlara göre, açıklanan baraj doluluk oranı Bursa'nın yaklaşık 50 günlük suyunun kaldığı gösteriyor.

DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Güler, "Bulunduğumuz yer Nilüfer Barajı havzası ve görüldüğü gibi kurak bir durumda. Bursa'nın en önemli su kaynaklarından biri olan baraj gözlerimizin gözü önünde kuruyor. BUSKİ'nin verilerine göre yüzde 1 olarak gözüküyor. Muhtemelen bu da balçık halinde kullanılmaz olan su" dedi.

TEK ÜMİT HAFTA SONU BAŞLAYACAK YAĞIŞLAR

DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir de, "Nilüfer barajında su yok. BUSKİ'nin verilerine baktığımız zaman barajın su oranı yüzde 1. Bu da tamamen kuruduğu anlamına geliyor. Barajın içerisinde şu anda "can suyu" dediğimiz su bile yok denebilir. Oysaki bu baraj Bursa'yı besleyen su barajımız. Hemen altımızda Doğancı Barajı var orada da yüzde 50'nin çok altına düşmüş." diye konuştu.