Niran Ünsal kimdir? Sorusu merak ediliyor. Şarkılar Seni Söyler konuklarından biri olan Niran Ünsal kızı ve eşi merak konusu oldu. Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal pop müzik şarkıcısıdır. Peki, Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal nereli ve kaç yaşında? İşte Niran Ünsal evlilikleri ve hakkında bilgiler...

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974'de doğdu. Sahne adı olan Niran Ünsal ile tanınmaktadır ancak asıl ismi Fatma Uludan Canevi'dir. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal'ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.

Niran Ünsal, Türk Musikisi'ni bırakarak tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Kültürpark Tenis Kulübü, Buca Atlı Spor Kulübü, Envelo, Karşıyaka Grand Müzikhol gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yaptı.

1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü aldı. Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı. 1994 yılında Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasına katıldı, "Serseri Mayın" isimli eserle 1.oldu.

Yorumcu kimliğinin yanında, bugüne kadar 100'den fazla besteye de imza atmıştır. Niran Ünsal'ın bestelerini seslendiren ve bestelerinden bazıları şunlardır: Özcan Deniz "Nasip Değilmiş", "Kayboldum", "Karşılıksız aşk", Rober Hatemo "Mahrum", "Gurur", "Ama Seni Sevdim", Sibel Can "Gümüş Kurşun", "Aşk Yolcu", Muazzez Ersoy "Düştüm Bir Ateşe", "Geldik Gidiyoruz", Funda Arar "Var mısın?" Demet Akalın "Sebebim", Zerrin Özer "Deli Yaz", Levent Yüksel "Fasl-ı Muhabbet", Hazal "Yalancı Sevda", "Aşka Dair", Nalan "Farzet", Metin Şentürk "El mi yaman, bey mi yaman?"

NİRAN ÜNSAL EVLİLİKLERİ

Niran Ünsal 5 kez evlilik yaptı ve bu evliliklerinden 3 kızı bir de oğlu oldu.

1.evliliği : Kaan Canbağ ile 1990 yılında evlendi ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı oldu.

2.evliliği : 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmedi ama birlikte yaşadılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu.

3.evliliği : 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile evlendi.

4.evliliği : 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile evlendi. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı.

5.evliliği : 14 Şubat 2010'da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi, Eylül 2011 tarihinde de ayrıldılar. Kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Liva (d. 4 Temmuz 2012) adında bir kız çocukları var. Mart 2014 de Bera adında bir erkek çocukları oldu.