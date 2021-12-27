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Haberler Gündem 3. Sayfa Nişan dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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Bursa'da nişandan dönen akrabalar kaza yaptı: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'da nişandan dönen akraba iki kişinin kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nişan dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Nişan dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İznik'ten Bursa istikametine giden Mehmet Fatih Sönmez idaresindeki 16 JMK 82 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsmail Köse yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, Gemlik gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

NİŞAN DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLDÜLER

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede sürücüler Mehmet Fatih Sönmez ve İsmail Köse ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan İbrahim Köse ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Öte yandan Mehmet Fatih Sönmez ile İsmail Köse'nin akraba oldukları ve İznik ilçesindeki bir nişandan döndükleri öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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