Samsun'un Çarşamba ilçesinde nişan eğlencesine katılan Fedai Ertav (42),maganda kurşunuyla başından yaralandı.
Olay, önceki akşam saatlerinde ilçenin Eğridere Mahallesi’nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, nişan eğlencesinde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, davetlilerden Fedai Ertav'ın başına isabet etti. Kurşunun başını sıyırdığı Ertav, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Doktorlar, tedaviye alınan Ertav'ın 1 santimle hayatta kaldığını belirtti. Jandarma, Ertav'ı yaralayan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
YORUMLAR