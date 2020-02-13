Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Nişantaşı'ndaki trafik tartışması kanlı bitti!

Şişli Nişantaşı'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, biri diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı

Trafik tartışması
DHA

Olay İstanbul Şişli'de Nişantaşı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

 

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobilinde bulunan bıçağı alarak diğer sürücüyü göğüs bölgesinden bıçakladı. Bıçaklanan sürücü can havliyle saldırgandan kaçmaya başlarken, saldırgan da otomobiline binerek kayıplara karıştı.

Yaralı kişi, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra bayılarak yere düştü. Bu kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şans eseri olay yerinden geçen bir trafik polisi yaralıyı aracına alarak, yakın çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 20 yaşındaki A.S.´nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YOLUN ORTASINA DÜŞTÜ, VATANDAŞLAR TAMPON YAPTI

Yaralının yolun ortasına düştüğünü belirten bir görgü şahidi, "Yolun ortasına düştü. Bunu gören vatandaşlar tampon yapmaya başladı. Ardından polis arabasıyla hastaneye götürdüler. Genç biriydi´´ ifadelerini kullandı.

Sürücülerin trafikte kavga ettiğini belirten Ali Keskin de, "Burada bir kişi bıçaklanmış. Trafikte sürücüler kavga ediyor. 'Sen geçeceksin, ben geçeceğim' tartışması çıkmış. İstanbul´da saygı bitmiş. Kimsenin kimseye saygısı yok. Yol vermedin diye insanlar birbirlerini bıçaklıyor" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Her gün 9 bin ton kar ilçe dışına taşınıyor!
GÜNDEMRekor kar nakli!
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu medya hukukunu yeniden ele alacak
GÜNDEMMedya hukuku yeniden ele alınacak
Palu ailesi SON DURUM! Palu ailesi kaç yıl hapis cezası aldı?
GÜNDEMPalu ailesi kaç yıl hapis cezası aldı?
FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 4 zanlı serbest bırakıldı
GÜNDEM"Adliye mahrem yapılanması" operasyonu: 4 zanlı ...
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Karısı, 40 günlük bebeği ve üvey kızını bıçakladı
GÜNDEMKarısı, 40 günlük bebeği ve üvey kızını bıçakladı
İlk yardım çantasında uyuşturucu gizleyen 10 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMİlk yardım çantasından uyuşturucu çıktı: 10 gözaltı
Apple'nin açığını buldu, aldığı 2 bin lira ödülü depremzedelere bağışladı
GÜNDEMApple'ın ödülünü depremzedelere bağışladı
FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMGaybubet evlerine operasyon: 19 gözaltı
Son dakika kahreden ölüm! O davada karar çıktı! Halay çekerken vurulmuştu!
GÜNDEMO davada karar! Halayda can vermişti!
Elanur Akıncı matematikte dünya birincisi oldu!
GÜNDEMMatematikte dünya birincisi oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X