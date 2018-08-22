Njardvik - IR Reykjavik maçı öncesi rakamlar

İzlanda 1.Lig maçında Njardvik ile IR Reykjavik, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 17 puanlı Njardvik 8. sırada bulunuyor, IR Reykjavik 16 puana sahip ve 9. sırada. Njardvik son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. IR Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 593 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Njardvik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, IR Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Njardvik son hafta oynanan IR Reykjavik maçında 0-2 yenildi.

IR Reykjavik ise Njardvik maçında 0-2 kazandı.

Njardvik, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 11 gol yedi.

IR Reykjavik, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IR Reykjavik 10 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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