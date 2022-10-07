Getty Images İnsan hakları savunucusu Ales Bialiatski

2022 Nobel Barış Ödülü, Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları kuruluşu Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

Ödülleri açıklayan Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, kazananların Belarus, Rusya ve Ukrayna'da "insan haklarını, demokrasiyi ve barışçıl yaşamı olağanüstü bir şekilde savunduğunu" söyledi.

Reiss-Andersen, onların "barış ve demokrasi mücadelesinde sivil toplum hareketinin ve insanların temel hakları ve güç sahibi kişileri ve kuruluşları eleştirme haklarının önemini temsil ettiğini" söyledi.

Barış Ödülü'nü kazananlar, komite tarafından savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini sergilemek için yaptıkları çalışmalar için takdir edildi.

Getty Images Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen

Ales Bialiatski 2021'den beri gözaltında

60 yaşındaki Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, 2020'den bu yana gözaltında tutuluyor.

Bialiatski, 1996 yılında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun protesto eden halka uyguladığı baskının ardından Viasna İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu.

Nobel Barış Ödülü Komitesi, Bialiatski'nin ülkesinde demokrasi ve barışın sağlanmasına tüm hayatını adadığını söyledi.

Bialiatski, ilk 2011 yılında vergi kaçırma suçundan tutuklanmıştı.

2014'te serbest bırakılan Bialiatski daha sonra Belarus seçimleri döneminde yapılan eylemler sırasında tekrar gözaltına altındı.

Memorial, Nisan ayında Rus hükümeti tarafından kapatıldı

30 yıldan uzun bir süresidr Sovyet döneminde öldürülen, hapsedilen veya zulüm gören insanların hikayelerini korumak ve anlatmak için çalışan Rus insan hakları örgütü Memorial, Nisan ayında kapatıldı.

Moskova tarafından hiçbir zaman desteklenmeyen kuruluş ilk 2006 yılında, daha sonra tekrar 2014 yılında hükümet tarafından uyarı aldı ve yurtdışından fon aldığı iddialarıyla "yabancı ajanlar" listesine alındı.

Rusya Yüksek Mahkemesi, Aralık 2021'de örgütün 2012 Yabancı Ajan Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmasını hükmetti.

Sivil Özgürlükler Merkezi

Sivil Özgürlükler Merkezi (CGS) ise Ukrayna'daki en önemli insan hakları kuruluşlarından bir tanesi.

2007 yılında dokuz eski Sovyet Birliği ülkesinde insan hakları kuruluşlarının yöneticilerinin bir araya gelmesiyle kurulan CGS'in merkezi Kiev'de bulunuyor.

Örgüt, kuruluşundan bu yana Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım bölgesindeki siyasi zulümleri takip ediyor, Donbas savaşında insanlara karşı yapılan suçları izliyor ve Kremlin'in siyasi tutsakları hakkında uluslararası kampanyalar yürütüyor.

Sivil Özgürlükler Merkezi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlediği savaş suçlarını takip ediyor.