Nomad 'Senin Neyine' ile geri döndü - Magazin haberleri

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Nomad'ın 'Senin Neyine' adlı şarkısında rap müziğin bugünlerde popüler olmasından ve hip hop sanatçılarına eskiye göre daha fazla para kazandırmasından dolayı rahatsız olan çevreleri eleştiriliyor. 'Kötü Adam' yönetmenliğinde çekilen 'Senin Neyine', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

NOMAD KİMDİR?

İzmirli rap sanatçısı Nomad, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir bölümünde Amerika New York'ta yaşamıştır. New York'ta hiphop kültürüyle sekiz yaşında tanışan Nomad, 2002 senesinden bu yana Türkçe sözlü rap müzik yapmaktadır.

Türkiye'de rapin henüz popüler olmadığı ve yeraltı müziği olarak görüldüğü dönemlerden bugüne kadar rapin yayılmasında katkıda bulunan öncü rap sanatçılarından biridir.

Nomad Hiphop Aşkı, Tutuldu Dili Sanatın, Yol Haritam ve Büyülü Kutu isimleri altında dört albüm yayınlamıştır. Ayrıca Organize Oluyoruz Volume 1, Organize Oluyoruz Volume 2, Sekiz 1 ve Sekiz 2 gibi önemli albümlerin yanı sıra çeşitli rap müzik sanatçılarının projelerine konuk sanatçı olarak destek vermiştir.

Müzik kariyerine bir süreliğine ara vermek zorunda kalan fakat yakın zamanda sessizliğini 'Kimim Ben' isimli teklisiyle bozan Nomad, dinleyicisiyle tekrar buluşmuştur. Yeni tarzıyla büyük beğeni toplayan Nomad çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.