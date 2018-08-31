Northampton Town - Tranmere Rovers maçı öncesi rakamlar

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Northampton Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Tranmere Rovers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Northampton Town 5 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Tranmere Rovers 8 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Northampton Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tranmere Rovers, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 393. İddaa'da Northampton Town kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Tranmere Rovers kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Northampton Town önceki hafta Wycombe Wanderers mücadelesinde 2-3 yenildi.

Tranmere Rovers ise Bury maçında 0-1 yenildi.

Northampton Town, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Tranmere Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tranmere Rovers, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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