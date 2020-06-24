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Norveç'ten kutup dairesinde yeni petrol arama sahası

Dünyanın başlıca petrol üreticilerinden Norveç, küresel ısınmayı durdurmak için verdiği taahhütlere ve çevrecilerin tepkisine rağmen, kuzey kutup dairesi içinde yeni petrol arama ve çıkarma çalışmalarına başlayacağını açıkladı

kutup dairesinde yeni petrol arama sahası
Reuters

Petrol ve Enerji Bakanı Tina Bru, istihdamı korumak ve ülkenin varlıklarını artırmak için hidrokarbon arama faaliyetlerinin gerekli olduğunu söyledi.

Norveç hükümeti 136 yeni sahayı petrol arama için ihaleye çıkaracak. Sahaların 125'i gezegenin neredeyse el değmemiş bölgelerinden Barents denizinde bulunuyor.

Bru yazılı açıklamasında, "İstihdamı ayakta tutmak ve değer yaratmak için yeni keşiflere ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
Batı Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi olan Norveç, petrol varlıklarından sağladığı parasal zenginliği ulusal varlık fonuna aktarıyor. 1 trilyon doların üzerinde varlığı bulunan fon aynı zamanda dünyanın en büyük ulusal varlık fonu.

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