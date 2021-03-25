A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında sahasında Norveç ile karşılaşacak. Grupta Norveç'in ardından averajla ikinci sırada bulunan Türkiye, maça mutlak galibiyet parolasıyola çıkacak. Peki Norveç Türkiye maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar ve aday kadro...
NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile İstanbul La Rosaleda Stadı’nda Cumartesi günü oynayacak. Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
SAVUNMA: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin
ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç
HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun
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