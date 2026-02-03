Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, Oslo’da yargılanıyor

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, hakkında yöneltilen çok sayıda cinsel saldırı ve istismar suçlaması kapsamında Oslo Bölge Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Aralarında dört ayrı tecavüz suçlamasının da bulunduğu toplam 38 ayrı suçlamayla yargılanan Høiby, duruşmada tüm iddiaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Marius Borg Høiby

Dava süreci, Marius Borg Høiby ile annesi Veliaht Prenses Mette-Marit hakkında neredeyse her gün ortaya çıkan yeni iddialarla birlikte yakından takip ediliyor. Prenses Mette-Marit’in, ABD’li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile temaslarını ortaya koyan yüzlerce e-postada adının geçtiğinin anlaşılması, kamuoyundaki eleştirileri artırdı.

Veliaht Prenses Mette-Marit- Veliaht Prens Haakon

REKLAM

3 Şubat’ta görülen duruşmada, Marius Borg Høiby’nin suçsuzluk beyanı Norveç basını NRK ile BBC tarafından kamuoyuna duyuruldu. Høiby hakkında ilk soruşturma, 18 Ağustos 2025’te 20 yaşındaki bir kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından başlatıldı. Başlangıçta 32 suçlamayla yürütülen soruşturma, dosyanın genişletilmesiyle birlikte 38 ayrı suçlamaya ulaştı.

İddianamede yer alan suçlamalar arasında şu başlıklar öne çıkıyor: – Ekim 2023’te, bilinci kapalı bir kadına yönelik cinsel ilişki yoluyla tecavüz,

– Norveç yasalarına göre tecavüz kapsamında değerlendirilen, bilinci yerinde olmayan kadınlara yönelik cinsel saldırıdan üç ayrı dava (Aralık 2018, Mart 2024 ve Kasım 2024),

– Mağdurların gizlice görüntülenmesini de içeren rıza dışı cinsel tacizden altı ayrı suçlama,

– Bedensel zarara neden olma,

– Mevcut ya da eski partnerine yönelik tehdit, zorlama ve şiddet yoluyla tekrar eden kötü muamele,

– Hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararını ihlal,

– 3.5 kilogram esrar taşımak,

– Hız sınırlarını aşmak. REKLAM Savcılık, Marius Borg Høiby’nin 2018 - 2024 arasında gerçekleştiği öne sürülen olaylar nedeniyle tecavüz suçlamalarıyla yargılandığını, ayrıca 2022–2023 yıllarında eski bir partnerine yönelik şiddet ve tehdit iddialarının da dosyada yer aldığını açıkladı.

Yargılama sürecinde Marius Borg Høiby, Ağustos 2024’te Oslo’da bir kadına yönelik ağır saldırı suçlamasını kısmen kabul etti. Ancak tecavüz ve cinsel istismar iddialarını reddetmeyi sürdürdü. BBC’nin aktardığına göre, Høiby ayrıca uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ve 3 kilogramdan fazla esrar taşıdığını da kabul etti. Duruşma sırasında, davada mağdur olarak adı geçen bazı kadınlar mahkeme salonunda hazır bulundu. Buna karşın, Høiby’nin ailesinin duruşmaya katılmadığı, The New York Times tarafından bildirildi. Öte yandan Marius Borg Høiby, 1 Şubat Pazar günü yeni suçlamalar kapsamında yeniden gözaltına alındı. NRK ve The New York Times’ın haberlerine göre; bir kişiye saldırmak, uzaklaştırma kararını ihlal etmek ve bir kişiyi bıçakla tehdit etmekle suçlanan Høiby, duruşma gününe kadar tutuklu kaldı. Marius Borg Høiby’nin karşı karşıya olduğu azami hapis cezasının 10 yıl olduğu belirtiliyor. Dava, üç hâkimden oluşan bir heyet tarafından karara bağlanacak. Suçlu bulunması hâlinde Høiby’nin en az 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor. Sanığın, çarşamba günü mahkemede ilk kez ifade vermesi bekleniyor.