Norveç veliaht prensesinin oğlu dört tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu ve Norveç kraliyet ailesinin varisi Veliaht Prens Haakon'un üvey oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. 28 yaşındaki Hoiby, eski sevgilisine tecavüz ve istismar da dahil olmak üzere birden fazla suçla itham edildi.

Hakkındaki 32 ayrı suçlama arasında dört tecavüz, eski partnerine yakın ilişkide istismar, bir başka partnerine şiddet eylemleri, ölüm tehditleri, polise taciz ve trafik ihlalleri yer alıyor. Hoiby, ayrıca bilgileri veya rızaları olmadan bir dizi kadını yasa dışı olarak filme almakla da suçlanıyor.

Norveç kraliyetinin oğluna yöneltilen suçlamalar arasındaki dört tecavüz olayının 2018 ila 2024 arasında gerçekleştiği ve hepsinin kadınlar uyurken, rızaya dayalı cinsel ilişki sonrasında gerçekleştiği iddia edildi. Marius Borg Hoiby, iddia edilen tecavüz olayları sırasında tüm kadınları filme almakla da suçlanıyor.

10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Norveçli savcılar, suçlamaların uzun bir soruşturmanın ardından geldiğini ve Marius Borg Hoiby'nin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor. Hoiby, soruşturma kapsamında geçen yılın kasım ayında bir hafta gözaltında tutulmuştu.