Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Norveç veliaht prensesinin oğlu dört tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor - magazin haberleri

        Norveç veliaht prensesinin oğlu dört tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor

        Norveç veliaht prensesinin 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, eski sevgilisine tecavüz ve istismar da dâhil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya. Hoiby, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 17:38 Güncelleme: 19.08.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prensesin oğlu tecavüzden yargılanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu ve Norveç kraliyet ailesinin varisi Veliaht Prens Haakon'un üvey oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. 28 yaşındaki Hoiby, eski sevgilisine tecavüz ve istismar da dahil olmak üzere birden fazla suçla itham edildi.

        Hakkındaki 32 ayrı suçlama arasında dört tecavüz, eski partnerine yakın ilişkide istismar, bir başka partnerine şiddet eylemleri, ölüm tehditleri, polise taciz ve trafik ihlalleri yer alıyor. Hoiby, ayrıca bilgileri veya rızaları olmadan bir dizi kadını yasa dışı olarak filme almakla da suçlanıyor.

        REKLAM

        Norveç kraliyetinin oğluna yöneltilen suçlamalar arasındaki dört tecavüz olayının 2018 ila 2024 arasında gerçekleştiği ve hepsinin kadınlar uyurken, rızaya dayalı cinsel ilişki sonrasında gerçekleştiği iddia edildi. Marius Borg Hoiby, iddia edilen tecavüz olayları sırasında tüm kadınları filme almakla da suçlanıyor.

        10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

        Norveçli savcılar, suçlamaların uzun bir soruşturmanın ardından geldiğini ve Marius Borg Hoiby'nin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor. Hoiby, soruşturma kapsamında geçen yılın kasım ayında bir hafta gözaltında tutulmuştu.

        Marius Borg Hoiby'nin kraliyet ünvanı veya resmi bir görevi bulunmuyor ve kraliyet verasetinin dışında yer alıyor. Hoiby, ocak ayında başlaması planlanan ve altı hafta sürmesi beklenen davada tutuksuz yargılanacak.

        Savunma ekibi, Marius Borg Hoiby'nin suçlamaları ciddiye aldığını söylerken, avukatı Petar Sekulic, dava başladıktan sonra mahkemede daha hafif suçlamalardan bazılarını kabul etmeyi planladığını, ancak Hoiby'nin tecavüz ve şiddet iddialarını reddettiğini söyledi.

        REKLAM

        Marius Borg Hoiby, geçen yıl ilişki yaşadığı bir kadına bedensel zarar verdiğini itiraf etmiş ve o sırada uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olduğunu söylemişti. Geçen yıl ağustos ayında yaptığı açıklamada, eylemlerinden pişman olduğunu belirtmişti. O dönemde Prenses Mette-Marit, oğlunu yaklaşan gözaltı konusunda uyarmakla, delil ve tanık karartma ile suçlanmıştı.

        Bir işçi sınıfı ailesinde doğan, Norveçli sıradan bir vatandaş ve bekâr bir anne olan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, 2000'de Haakon ile nişanlandığında Norveç'te tartışılan bir isim haline gelmişti. Çift, 2001'de evlendi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Marius Borg Hoiby
        #tecavüz
        #norveç kraliyeti
        #norveç prensi
        #Norveç Prensesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar