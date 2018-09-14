Norwich City - Middlesbrough düellosu

İngiltere Championship maçında Norwich City ile Middlesbrough, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 5 puanlı Norwich City 17. sırada bulunuyor, Middlesbrough 14 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Norwich City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Middlesbrough, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 365 kodlu maçı oynayanlar; Norwich City galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Middlesbrough galibiyet oranı 2.20. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Norwich City önceki hafta Sheffield Wednesday mücadelesinde 5-1 yenildi.

Middlesbrough ise Ipswich Town karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Norwich City, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Middlesbrough ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Middlesbrough, 4 gol atarken 2 gol yedi.

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