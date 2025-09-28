Nostaljik tren İstanbul'a geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’dan ayrıldığını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, “Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00’de Türkiye’ye giriş yapacak tren, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket ederek aynı gün 23.30’da Kapıkule’den çıkış yapacak.” dedi.

Venice Simplon Orient Express’in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul’a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor.” ifadelerini kullandı.