Nottingham Forest - Reading maçı heyecanı

Nottingham Forest ve Reading, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Nottingham Forest, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Reading son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 326 kodlu maçı oynayanlar; Nottingham Forest galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Reading galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Nottingham Forest son hafta oynanan Bolton Wanderers maçında 3-2 yenildi.

Reading ise Cardiff City maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nottingham Forest, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

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