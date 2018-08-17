Notts County - Yeovil Town düellosu

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Notts County, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Yeovil Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Notts County 1 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Yeovil Town 1 puanda ve 20. sırada. Notts County son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Yeovil Town, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 219 kodlu maçı oynayanlar; Notts County galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Yeovil Town galibiyet oranı 4.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Notts County önceki hafta Luton Town mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Yeovil Town, Lincoln City karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Notts County, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Yeovil Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Yeovil Town, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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