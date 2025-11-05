Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Nükhet Duru: Gençler şöhretin yükü altında eziliyor

        Nükhet Duru: Gençler şöhretin yükü altında eziliyor

        BloombergHt'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin aslı programının konuğu şarkıcı Nükhet Duru oldu. Duru, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şöhretten eziliyorlar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nükhet Duru, "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında kariyerine, sahne kimliğine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Yaygın olmak başka bir şeye, saygın olmak başka bir şeye. Ben saygın olmayı tercih ettim" diyen Duru, müzikte popülerlik yerine kalıcılığı tercih ettiğini söyledi.

        "HİT ŞARKI YAPMAK İKİ DAKİKALIK İŞ"

        Nükhet Duru, müzik dünyasındaki üretim hızını eleştirerek şunları dile getirdi: Hit şarkı yakalamak iki dakikalık iş. Tekerleme gibi bir söz, kolay bir melodi… Al sana hit şarkı... Ama o beni tatmin etmedi hiçbir zaman. Ben zor anlaşılan, uzun zaman dinlenen bir repertuvar tercih ettim.

        REKLAM

        Sahne duruşuyla dikkat çeken Nükhet Duru, 'Seksi' imajıyla ilgili algıya da değinerek; "Bana 'Seksi' dediler ama değilim. Ben sahnede öyleyim. Sahneden indiğim anda kedisiyle, köpeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla yaşayan sade bir insanım" dedi.

        "SOSYAL MEDYADA NEZAKET SINIRLARI AŞILDI"

        Nükhet Duru, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara da tepki göstererek; "İnsanların sosyal medyada yazdıkları nezaket sınırlarını aştı. ‘Senin artık dua etmen gerekmez mi?’, ‘Daha yaşına uygun giyin!’ gibi yorumlar geliyor. Dinlemiyorum, okuduklarıma gülüyorum” dedi.

        "ANNNEM ÖLDÜĞÜNDE BOMBOŞ HİSSETTİM"

        Nükhet Duru, annesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal süreci ise şöyle anlattı: Annem çok şekilciydi. Annem öldüğünde bomboş hissettim kendimi, ‘Kime beğendireceğim?’ dedim. Hastanede yatarken bile elbisemin altına giydiğim ayakkabı uygun mu diye bakardı.

        "GENÇLER ŞÖHRETİN YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR"

        Genç meslektaşlarına da seslenen Nükhet Duru, şöhreti fazla ciddiye almamaları gerektiğini vurgulayarak bu konuda şunları söyledi; "Gençler, kendi yaptığı işi aşırı ciddiye alıp şöhretin yükünün altında eziliyor. Bu bir oyun. Pozlar verip evin duvarına asmamalılar. Evden çıktığım an Nükhet Duru olabilirim, evde Nünü’yüm. İnsanın kendi yaptığı işin altında ezilmesi kadar acıklı bir durum olamaz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nükhet Duru
        #Aslı Şafakla işin aslı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?