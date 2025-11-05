Nükhet Duru: Gençler şöhretin yükü altında eziliyor

Nükhet Duru, "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında kariyerine, sahne kimliğine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Yaygın olmak başka bir şeye, saygın olmak başka bir şeye. Ben saygın olmayı tercih ettim" diyen Duru, müzikte popülerlik yerine kalıcılığı tercih ettiğini söyledi.

"HİT ŞARKI YAPMAK İKİ DAKİKALIK İŞ"

Nükhet Duru, müzik dünyasındaki üretim hızını eleştirerek şunları dile getirdi: Hit şarkı yakalamak iki dakikalık iş. Tekerleme gibi bir söz, kolay bir melodi… Al sana hit şarkı... Ama o beni tatmin etmedi hiçbir zaman. Ben zor anlaşılan, uzun zaman dinlenen bir repertuvar tercih ettim.

Sahne duruşuyla dikkat çeken Nükhet Duru, 'Seksi' imajıyla ilgili algıya da değinerek; "Bana 'Seksi' dediler ama değilim. Ben sahnede öyleyim. Sahneden indiğim anda kedisiyle, köpeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla yaşayan sade bir insanım" dedi.

"SOSYAL MEDYADA NEZAKET SINIRLARI AŞILDI"

Nükhet Duru, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara da tepki göstererek; "İnsanların sosyal medyada yazdıkları nezaket sınırlarını aştı. ‘Senin artık dua etmen gerekmez mi?’, ‘Daha yaşına uygun giyin!’ gibi yorumlar geliyor. Dinlemiyorum, okuduklarıma gülüyorum” dedi.