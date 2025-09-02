Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "Nükleer dışı talepler görüşmeyi engelliyor" | Dış Haberler

        İran'dan ABD açıklaması

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakereye açık olduklarını ifade ederken "Füze kısıtlamaları gibi gerçekleştirilemeyecek konuları gündeme getirerek, her türlü görüşmeyi geçersiz kılan bir yol çiziyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 20:14 Güncelleme: 02.09.2025 - 20:14
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakerelere açık olduklarını ancak Washington yönetiminin Tahran'ın füze programı gibi konuları gündeme getirerek herhangi bir görüşmeyi engellediğini söyledi.

        Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile müzakerelerin yolu kapalı değil ancak müzakereler konusunda yapmacık sözler eden, masaya gelmeyen ve bunun için de haksız yere İran'ı suçlayan Amerikalıların kendisidir." ifadelerini kullandı.

        İran'ın müzakereler konusundaki tutumunun "rasyonel" olduğunu belirten Laricani, "Füze kısıtlamaları gibi gerçekleştirilemeyecek konuları gündeme getirerek, her türlü görüşmeyi geçersiz kılan bir yol çiziyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

