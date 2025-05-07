Nükleer silaha sahip ülkeler listesi Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma sonrası merak edilmeye başlandı. Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalar, nükleer bir savaşa dönüşme riskiyle dünya genelinde büyük tedirginliğe yol açtı. Peki Nükleer silah hangi ülkelerde var?