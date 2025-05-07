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        Nükleer silah hangi ülkelerde var?

        Dünya basınının yakından takip ettiği Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimde bilanço her saat ağırlaşırken iki ülkelerinin ordularının askeri gücü ve silah kapasitesinin karşılaştırılması merak konusu oldu. Son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte ülkelerin nükleer silahlara yatırımları da arttı. Peki Nükleer silah hangi ülkelerde var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:16
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        Nükleer silaha sahip ülkeler listesi Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma sonrası merak edilmeye başlandı. Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalar, nükleer bir savaşa dönüşme riskiyle dünya genelinde büyük tedirginliğe yol açtı. Peki Nükleer silah hangi ülkelerde var?

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        NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELER

        Şu anda dünyada nükleer silaha sahip 9 ülke bulunmaktadır. Bunlar:

        Rusya

        Amerika Birleşik Devletleri

        Çin

        Fransa

        Birleşik Krallık

        Pakistan

        Hindistan

        İsrail

        Kuzey Kore

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        Rusya, 5.500'den fazla nükleer savaş başlığıyla en fazla doğrulanmış nükleer silaha sahip.

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