Numancia - Elche maçı heyecanı

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Numancia, 09 Eylül 2018 Pazar günü Elche takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 2 puanlı Numancia 16. sırada bulunuyor, Elche 2 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Numancia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Elche son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 532. İddaa'da Numancia kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Elche kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Numancia önceki hafta Mallorca mücadelesinde 3-1 kazandı.

Elche, Reus Deportiu karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Numancia, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Elche, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elche 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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