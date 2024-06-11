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        Haberler Gündem Güncel Nuran foseptik çukuruna mı atıldı? | Son dakika haberleri

        Nuran foseptik çukuruna mı atıldı?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 2 çocuk annesi Nuran Bayram'ın cinayet soruşturmasında sona gelindi. JASAT ekipleri, Yeter Bayram'ın çizmiş olduğu yön doğrultusunda, özellikle evlerinin karşısında bulunan dere güzergahında bulunan evlerin foseptik çukurları ve yine cami foseptiğinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Foseptik çukurlarını vidanjörlerle boşaltan ekipler buralarda ve yer gösterme cihazının sinyal verdiği noktalarda kazı çalışmaları yaptı. Kayınpeder Cemal, öldürdüğü gelini Nuran'ın cenazesini nereye attı? Bu sorunun yanıtı yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:42
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        Nuran foseptik çukuruna mı atıldı?
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 2 çocuk annesi Nuran Bayram'ın cinayet soruşturmasında sona gelindi.

        11 Haziran 2021'de kayınpederi Cemal Bayram tarafından öldürülen ve cenazesi ortadan kaldırılan Nuran Bayram dosyasında kayınvalide Yeter Bayram'dan cinayet itirafı gelmişti.

        Kocasının, gelini Nuran'ı kavga sırasında öldürüp, sırtında evden çıkardığını ve attığını söyleyen Yeter Bayram'ın ifadesi doğrultusunda ekipler harekete geçti.

        JASAT ekipleri, Yeter Bayram'ın çizmiş olduğu yön doğrultusunda, özellikle evlerinin karşısında bulunan dere güzergahında bulunan evlerin foseptik çukurları ve yine cami foseptiğinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Foseptik çukurlarını vidanjörlerle boşaltan ekipler buralarda ve yer gösterme cihazının sinyal verdiği noktalarda kazı çalışmaları yaptı.

        Dün yayına katılan ve annesi Yeter'in ifadesine inanmadığını söyleyen Savaş Bayram ise arama çalışmalarını uzaktan izlemekle yetindi. Hala ailesinin masum olduğunu ileri süren Savaş, sorulardan kaçmayı tercih etti. Kayınpeder Cemal, öldürdüğü gelini Nuran’ın cenazesini nereye attı? Bu sorunun yanıtı yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak.

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