Nuran foseptik çukuruna mı atıldı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 2 çocuk annesi Nuran Bayram'ın cinayet soruşturmasında sona gelindi. JASAT ekipleri, Yeter Bayram'ın çizmiş olduğu yön doğrultusunda, özellikle evlerinin karşısında bulunan dere güzergahında bulunan evlerin foseptik çukurları ve yine cami foseptiğinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Foseptik çukurlarını vidanjörlerle boşaltan ekipler buralarda ve yer gösterme cihazının sinyal verdiği noktalarda kazı çalışmaları yaptı. Kayınpeder Cemal, öldürdüğü gelini Nuran'ın cenazesini nereye attı? Bu sorunun yanıtı yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak.

Habertürk Giriş: 11.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:42 facebook

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