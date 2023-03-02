Nurdağı Belediye Başkanı, paylaşımıyla kendini savundu!

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kullandığı sosyal medya hesabından bugün paylaşım yapıldı. DHA'nın haberine göre paylaşımda Kavak, ruhsatı kendi adına kayıtlı olan binanın yıkıldığını belirterek, "Ancak henüz yıkım sebebi belli olmamakla birlikte soruşturmanın tamamlanması ile söz konusu binanın yapımında herhangi bir demir eksikliği veya yanlış kum kullanımının olmadığı anlaşılacaktır" dedi. 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerde Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde yüzlerce bina yıkıldı, 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin ardından çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde belediye meclisi ve imar komisyonu üyesi müteahhit Yunus Kaya, Mersin´de yakalanarak tutuklandı. Kaya´nın ardından belediye başkanlığı öncesi müteahhitlik yapan Ökkeş Kavak polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak´ın kullandığı sosyal medya hesabından bugün paylaşım yapıldı. Ökkeş Kavak adına yapılan paylaşımda, belediye başkanı kendisinin tutuklanmasının müteahhitlerle ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Deprem felaketinde Nurdağı´nda 1997 yılında yaptırdıkları binanın yıkıldığını ve 10 akrabasının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ökkeş Kavak adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "SORUŞTURMANIN GÖREVİMLE ALAKASI YOKTUR" "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Bu felakette Nurdağı İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde 1997 yılında aile ve yakın akrabalarımın el birliği ile yapılan binanın yıkılması sonucu birinci dereceden yakınlarımdan 10 kişi hayatını kaybetmiştir. Söz konusu binanın yapımında bulunmadığım bu binanın daha sonra ruhsatı vergi mükellefi olmam dolayısıyla benim üzerime çıkarılmıştır. Bu durum sadece yakınlarımın ricası üzerine olmuştur. Bu binadan dolayı şüpheli sıfatıyla ifadem alınmış olup, henüz delillerin toplanmaması nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir. Ancak henüz yıkım sebebi belli olmamakla birlikte soruşturmanın tamamlanması ile söz konusu binanın yapımında herhangi bir demir eksikliği veya yanlış kum kullanımının olmadığı anlaşılacaktır. Öyle ki belirttiğim üzere söz konusu bina akrabalarım arasında oturmak için yapılan binadır."