Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'a Necati Kocabay'dan: Nazar değmesin - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay'a Necati Kocabay'dan: Nazar değmesin

        Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'ın iddialı pozlarına kayıtsız kalmadı. Kocabay, sevgilisinin gönderisine kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek, "Nazar değmesin" mesajında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'ın tatili sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Yeşilçay, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

        2

        "TATİL DEVAM"

        Daha önce mavi mayosuyla poz veren Nurgül Yeşilçay, bu kez turkuaz renkli elbisesiyle objektif karşısına geçti. Merdivenlere uzanan oyuncu, "Tatil devam tabii ki" dedi.

        3

        "NAZAR DEĞMESİN"

        Yeşilçay'ın bu karelerine sevgilisi ise kayıtsız kalmadı. Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'ın gönderisine kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek, "Nazar değmesin" mesajında bulundu.

        4

        "EVLENMEYE ÜŞENİYORUZ"

        Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, 2020'nin yaz aylarında evleneceklerdi. Pandemi nedeniyle nikâh masasına oturmayı erteleyen Yeşilçay ile Kocabay, geçtiğimiz günlerde, "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

        İkili, "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" şeklinde cevap vermişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #nurgül yeşilçay
        #Necati Kocabay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut satışlarında toparlanma
        Konut satışlarında toparlanma
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'