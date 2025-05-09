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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay: İstanbul'dan kaçmak yanlış mı? - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay: İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?

        Nurgül Yeşilçay, İstanbul'dan taşınma planlarıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yeşilçay, İstanbul'da yaşamanın zorluklarını trafik, insanların gerginliği ve yiyeceklerin lezzetsizliği olarak sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:59
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        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
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        Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Ortaköy Çarşamba Pazarı’nda görüntülendi. İstanbul’dan taşınma planları olduğunu açıklayan Yeşilçay, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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        Nurgül Yeşilçay, İstanbul’dan neden uzaklaşmak istediğini üç madde halinde anlattı. Yeşilçay, "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" diyerek sözlerine başladı.

        "BÜTÜN BU İHTİMALLERİ HESAPLAMAKTAN HEPİMİZ MATEMATİKÇİ OLDUK"

        Nurgül Yeşilçay, birinci maddeyi şöyle açıkladı; "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum"

        "BİRAZ TOPRAĞA BASMAMIZ LÂZIM"

        İkinci maddeye geçtiğinde, "Herkes çok gergin. Bayağı gergin yani" diyen Nurgül Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lâzım"

        Üçüncü maddeyi ise şu sözlerle dile getirdi; "Ay her şey çok lezzetsiz. En lüks restorana da gidiyorsun, çok lezzetsiz. Sokakta bir şey yiyorsun, o da çok lezzetsiz. Bilmiyorum artık yani, iyice suyu çıktı o işlerin de."

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        #nurgül yeşilçay
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