        Nuri Bilge Ceylan Kahire'de jüri başkanı

        Türkiye, 12–21 Kasım 2025 tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek olan 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde, güçlü bir temsille yer almaya hazırlanıyor. Türk filmlerinin yarışacağı, özel gösterimlerin yapılacağı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP iş birliği ile Türkiye standının kurulacağı festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan üstlenecek

        Giriş: 07.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:03
        Nuri Bilge Ceylan Kahire'de jüri başkanı
        12–21 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye rüzgarı esecek.

        Alireza Khatami’nin yazıp yönettiği ve ilk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan “Öldürdüğümüz Şeyler”, ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Şeyhmus Altun tarafından çekilen “Aldığımız Nefes” adlı uzun metrajlı filmlerimiz, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye’yi temsil edecek.

        Ayrıca festivalin Turkish Spotlight bölümünde “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, “Kanto”, Bildiğin Gibi Değil” adlı uzun metrajlı filmlerimiz ile “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmimizin gösterimleri yapılacak.

        ULUSLARARASI YARIŞMA JÜRİ BAŞKANI NURİ BİLGE CEYLAN

        Bu yıl festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını, çağdaş sinemamızın önde gelen yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Ahlat Ağacı” ve “Uzak” adlı filmleri festivalin Retrospective bölümünde sinemaseverler ile buluşacak. Ünlü yönetmen ayrıca 16 Kasım’da bir masterclass gerçekleştirecek.

        TÜRKİYE RESEPSİYONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE TÜRKİYE STANDI KURULACAK

        Festival kapsamında 15–21 Kasım 2025 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP iş birliğiyle kurulacak Türkiye standında, uluslararası yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve film profesyonelleri, ülkemizin sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.

        16 Kasım tarihinde, Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye resepsiyonu gerçekleştirilecek.

        #Nuri Bilge Ceylan
        #Kahire Uluslararası Film Festivali
