Nuri Bilge Ceylan Kahire'de jüri başkanı

12–21 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye rüzgarı esecek.

Alireza Khatami’nin yazıp yönettiği ve ilk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan “Öldürdüğümüz Şeyler”, ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Şeyhmus Altun tarafından çekilen “Aldığımız Nefes” adlı uzun metrajlı filmlerimiz, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye’yi temsil edecek.

Ayrıca festivalin Turkish Spotlight bölümünde “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, “Kanto”, Bildiğin Gibi Değil” adlı uzun metrajlı filmlerimiz ile “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmimizin gösterimleri yapılacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA JÜRİ BAŞKANI NURİ BİLGE CEYLAN

Bu yıl festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını, çağdaş sinemamızın önde gelen yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Ahlat Ağacı” ve “Uzak” adlı filmleri festivalin Retrospective bölümünde sinemaseverler ile buluşacak. Ünlü yönetmen ayrıca 16 Kasım’da bir masterclass gerçekleştirecek.