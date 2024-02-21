Nursena Say büyük finale hazırlanıyor
'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan'da kampa girdi
2022'de 'Miss Turkey' tacını takan Nursena Say, ülkemizi 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil edecek.
9 Mart'ta yapılacak olan büyük finale hazırlanan 26 yaşındaki Nursena Say, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampta bulunuyor.
Nursema Say, kamp sürecini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
NURSENA SAY HAKKINDA
26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.
'Miss Turkey'e yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabiliyor.
Fotoğraflar: Instagram, DHA