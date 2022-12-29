İstanbul'da 220 bin kedi ile 103 bin köpeğe çip takıldı

DHA

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye, alındı. Nusaybin'de ilk tedavileri yapılan yaralılardan 3'ü, Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.