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Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir arada

2022 Dünya Kupası'nda sahaya inmesinin ardından eleştirilerin odağında olan ve hakkında soruşturma başlatılan Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluştu

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  • Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir arada - Magazin haberleri

    İşletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çekilen fotoğrafını yayınladı. 

    Gökçe, Macron için "Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.
  • Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir arada - Magazin haberleri

    HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

    Öte yandan Nusret Gökçe, 18 Aralık’ta Katar’ın Luseyl şehrinde düzenlenen final maçının ardından sahaya girerek, futbolcularla fotoğraf çektirmiş, onların madalyalarını ısırmıştı. FIFA Kuralları’na göre; orijinal dünya kupasına FIFA yetkilileri, kupayı takdim eden kişiler, kazanan takımın ekibi, geçmiş yıllarda kazananlar ve devlet başkanları dokunabiliyor.
  • Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir arada - Magazin haberleri

    Gökçe’nin dünya kupasına dokunmuş olması FIFA kurallarının çiğnenmesi olarak yorumlandı. Nusret Gökçe’nin saha içinde birlikte fotoğraf çektirmek istediği Lionel Messi’yi darlaması da sosyal medyanın gündemi oldu.
  • Nusret Gökçe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir arada - Magazin haberleri

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ‘kuralları çiğneyerek’ sahaya giren kasap Nusret Gökçe’nin de aralarında olduğu bazı kişilerin Katar’daki Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

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