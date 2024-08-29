Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.757,16 %0,09
        DOLAR 34,1395 %0,24
        EURO 38,0120 %-0,11
        GRAM ALTIN 2.759,72 %0,61
        FAİZ 42,18 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,30 %1,16
        BITCOIN 59.358,00 %0,02
        GBP/TRY 45,1021 %-0,14
        EUR/USD 1,1135 %0,13
        BRENT 78,78 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 4.512,15 %0,61
        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia'dan rekor gelir - Teknoloji Haberleri

        Nvidia'dan rekor gelir

        Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nvidia'dan rekor gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 122 artışla 30 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

        Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 15 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 28,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

        Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 32,5 milyar dolar olarak açıkladı.

        NET KÂRI YÜZDE 168 YÜKSELDİ

        Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 168 artarak 16,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,2 milyar dolarlık kâr elde etmişti.

        REKLAM

        Şirketin 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde 25 sent olan hisse başına kârı da bu dönemde 67 sente çıktı.

        ​​​​​​​Nvidia, ayrıca 2025 mali yılının ilk yarısında hissedarlara hisse geri alımı ve nakit temettüler yoluyla 15,4 milyar dolar iade ettiğini açıkladı.

        Şirketin, yönetim kurulunun ek 50 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini onayladığı aktarıldı.

        Nvidia'nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang da finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinden Hopper'a talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve Blackwell'e yönelik beklentinin "inanılmaz" olduğunu belirterek, "Küresel veri merkezleri, hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka ile tüm bilgi işlem yığınını modernize etmek için tam gaz çalışırken Nvidia rekor gelirler elde etti." ifadesini kullandı.

        Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken, Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 150'nin üzerinde değer kazandı, şirketin piyasa değeri de 3 trilyon doları aştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"