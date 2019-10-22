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HaberlerGündemO afişler kalktı, yerine Türk bayrağı asılacak - Haberler

O afişler kalktı, yerine Türk bayrağı asıldı

HABERTURK.COM

Konya'da belediyeye ait otobüs duraklarında bulunan reklam panolarındaki "Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin" ifadesinin yer aldığı ilanlar büyük tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan afişler hemen kaldırıldı. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

konya

Konya'da belediyeye ait otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına "Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin" ifadesinin yer aldığı ilanlar asıldı. Tepki çeken ilan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Saadet Partisi'nin gençlik kolları Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı imzası taşıyan afişleri, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sordum. Belediye yetkilileri, "Panoları kiraya veren belediye değil, ihaleyi alan şirket tarafından kiraya verilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda değil" dedi.

Konya'daki otobüs duraklarının panolarını kiralayan Anadolu Açıkhava Reklamcılık şirketinin yetkilileri, şunları söyledi: "Afişler asıldıktan sonra görevli arkadaşlarımızın uyarılarıyla toplatmaya başladık. Tepkiler üzerine değil zaten biz fark edip kaldırdık. Dün gece itibariyle de tamamı kaldırıldı. O afişlerin yerine Türk bayrağı asılacak."

 

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