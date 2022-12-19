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O AN KAMERADA | Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Ölüler ve yaralılar var! - Haberler

DHA

Gaziantep'te kaza, sabah saatlerinde, 5´inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede meydana geldi.

MANEVRA YAPTI KAMYONETE ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre ismi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindeki kamyonete çarpıp sürükledi.

ARACIN ALTINDA SIKIŞTILAR Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar´ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.